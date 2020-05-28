2020-05-28T13:26:36+03:00
Общество

РМПТС спишет рязанцам ранее начисленные пени

Правда, произойдет это при определенном условии
Роман ДОРОФЕЕВ
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В четверг, 28 мая, пресс-служба администрации Рязани опубликовала информацию о проведении МУП РМПТС акции для рязанцев, потребителей коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, не оплативших свои долги.

Горожанам предлагается полностью оплатить задолженности в период с 1 по 30 июня. При этом автоматически спишутся все ранее начисленные пени.

Руководство теплосетей отмечает, что акция не распространяется на те случаи, по которым взыскание уже производится по вступившим в законную силу решениям судов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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