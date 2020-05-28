География коронавируса в Рязанской области 28 мая продолжила расширяться

28 Май 2020 2020-05-28T13:00:45+03:00

На карте пандемии появились еще семь населенных пунктов. Ощутимый прирост заболевших произошел в Касимове

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28 мая появились обновленные данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области. Всего в регионе известно о 3358 случаях заражения, считая условно подтвержденные. О том, где и в каком количестве выявили заболевших COVID-19, рассказала опергруппа при региональном правительстве, опираясь на данные Роспотребнадзора.

К слову, в выкладки Роспотребнадзора вновь вкралась ошибка: управление заявило о четырех новых положительных тестах в Рязанском районе, но перечислило только два - в Заборье и Турлатове. В Рязани коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 48 человек. Самый большой прирост вне областного центра, если верить официальной статистике*, произошел в Касимове (+9 за сутки).

Кроме того, на карту пандемии добавилось еще несколько населенных пунктов, где COVID-19 обнаружен впервые: Мшанка (Скопинский район), Тырново (Пронский район), Новое Батурино (Рыбновский район), Одоевщина (Сараевский район), Ибердус (Касимовский район), Болонь (Клепиковский район) и Авдотьинка (Шиловский район).

Напомним, из числа выявленных случаев не исключают выздоровевших и умерших. Приводим полный список районов и населенных пунктов:

- в г. Рязани зарегистрировано 1761 случаев заражения (+48 по сравнению с 27 мая);

- в Рязанском районе – 178 (+4) (Заокское – 32, Учхоз Стенькино – 14, Поляны – 12, Заборье – 12 (+1), Тюшево – 11, Дядьково – 11, Подвязье – 7, Рожок – 5, Агро-Пустынь – 4, Богданово – 4, Мурмино – 4, Хирино – 4, Ялтуново – 4 , Турлатово – 4 (+1), Абрютино – 3, Варские – 3, Высокое – 3, Глебово – 3, Совхоз Рязанский – 3, Ровное – 3, Вышгород – 2, Земенки – 2, Насурово – 2, Полково– 2, Реткино – 2, Ульяновка – 2, Александрово – 1, Алтухово – 1, Вышетравино – 1, Гавердово – 1, Дмитриевка – 1, Дубровичи – 1, Затишье – 1, Искра – 1, Казарь – 1, Коростово – 1, Листвянка – 1, Льгово – 1, Новоселки – 1, Романцево – 1, Секиотово – 1, Семкино – 1, Ходынинские дворики 2 – 1, Шумашь – 1).

- в Скопинском районе – 87 (+1) (Павелец – 21, Ильинка – 13, Побединка – 8, Корневое – 4, Горлово – 3, Моховое – 3, Свинушки – 3, Чулково – 3, Березняги – 2, Вослебово – 2, Клекотки – 2, Князево – 2, Лопатино – 2, Отрада – 2, Петрушино – 2, Гремячка – 1, Делехово – 1, Дмитриево – 1, Ермолово – 1, Желтухинский – 1, Затворное – 1, Муравлянка – 1, Мшанка – 1 (+1), Нагиши – 1, Немерово – 1, Пупки – 1, Рудинка – 1, Секирино – 1, Успенское 1, Шелемишево – 1).

- в г. Скопин – 95;

- в Михайловском районе – 73 (Октябрьский – 27, Стрелецкие выселки – 9, Фирюлевка – 4, Красное – 3, Виленка – 3, Грязное – 2, Иваньково – 2, Киндяково – 2, Козловка – 2, Печерники – 2, Березово – 1, Бычки – 1, Волосовка – 1, Заря – 1, Ижеславль – 1, Красное – 1, Низок – 1, Первомайский – 1, Покровское 1 – 1, Пушкари – 2, С/з им. Ильича – 2, Треполье – 2, Чурики – 1, Щетиновка – 1);

- в г. Михайлов – 51;

- в Пронском районе – 23 (+2) (Мамоново – 5, Гремяки – 3, Кисьва–2 (+1), Маклаково – 2, Орловский – 2, Скучаловка – 2, Береговая Погореловка – 1, Булычево – 1, Малинищи – 1, Октябрьское – 1, Погореловский – 1, Роскино – 1, Тырново–1 (+1));

- в Пронске – 33;

- в г. Новомичуринск – 112;

- в Рыбновском районе – 57 (+1) (Костино – 20, Новоселки – 7, Старолетово – 5, Высокое – 4, Глебково – 4, Горяйново – 3, Завод Ветзоотехника – 3, Пощупово – 2, Бражкино – 1, Выселки – 1, Житово – 1, Зубово – 1, Козловка – 1, Новое Батурино – 1 (+1), Перекаль – 1, Раменки – 1, Старое Батурино – 1);

- в г. Рыбное – 79 (+2);

- в Сараевском районе – 41 (+1) (Красный Озерок – 7, Сысои – 8, Напольное – 6, Алексеевка – 3, Красный Куст – 2, Мордово – 2, Большие Можары – 1, Борец – 1, Бычки – 1, Витуша – 1, Красная Вершина – 1, Кривское – 1, Меньшие Можары – 1, Новый Хутор – 1, Одоевщина – 1 (+1), Паники – 1, Таптыково – 1, Телятники – 1, Троицкое – 1);

- в р.п. Сараи – 10 (+1);

- в Сасовском районе – 21 (+1) (Сотницыно – 8 (+1), Алешино - 2, Кустаревка – 2, Молодежный – 2, Раково – 2, Фроловское – 2, Гавриловское – 1, Кузьминки – 1, Саблино — 1);

- в г. Сасово – 51;

- в Касимовском районе – 34 (+2) (Елатьма – 5, Бабино-Булыгино – 3, Щербатовка – 3, Лашма – 3, Лощинино – 2, Подлипки – 2, Телебукино – 2, Клетино – 3 (+1), Алешино – 1, Ахматово – 1, Гусь-Железный – 2, Ибердус – 1 (+1), Кочемары – 1, Крутоярский – 1, Малеево – 1, Новая Деревня – 2, Сосновка – 1);

- в г. Касимов – 58 (+9);

- в Клепиковском районе – 61 (+1) (Тума – 17, Криуша – 8, Аверкиево – 5, Алексеево – 5, Давыдово – 3, Первушкино – 3, Малахово – 2, Щурово – 2, Болонь – 1 (+1), Егорово – 1, Иншаково – 1, Кондаково – 1, Малая Каменка – 1, Малиновка – 1, Молькино – 1, Натальино – 1, Озерки – 1, Пилево – 1, Рябикино – 1, Снохино – 1, Спирино – 1, Ужищево – 1, Уткино – 1, Хараблино – 1);

- в Спас-Клепиках – 12;

- в Ряжском районе – 7 (Петрово - 2, Шереметьево - 2, Дегтяное – 1, Салтыки – 2);

- в г.Ряжск – 65;

- в Спасском районе – 45 (Павловка – 7, Спиртзаводской – 7, Ижевское – 5, Сушки – 3, Гавриловское – 3, Троица – 2, Брыкин Бор – 2, Ухорское – 2, Фатьяновка – 2, Горки – 1, Дегтяное – 1, Добрый Сот – 1, Иванково – 1, Малые Гулынки – 1, Новики – 1, Огородниково – 1, Панино – 1, Селезеново – 1, Собчаково – 1, Старостеклянное – 1);

- в г. Спасск-Рязанский – 22;

- в Захаровском районе – 19 (Смена – 5, Безлычное – 3, Елино – 2, Пупкино – 2, Добрые Пчелы – 1, Жокино – 1, Зимино – 1, Окуньково- 1, Плахино – 1, Поливаново – 1, Шляхино – 1);

- в с. Захарово – 4;

- в Шиловском районе – 52 (+1) (Лесной – 13, Сановка – 8, Елизаветинка – 7, Желудёво – 6, Ибредь – 3, Ирицы – 3, Борки – 2, Сасыкино – 2, Авдотьинка – 1 (+1), Аделино – 1, Заполье – 1, Инякино – 1, Крутицы – 1, Мосолово – 1, Муратово – 1, Слобода – 1);

- в п. Шилово – 30;

- в Шацком районе – 23 (Казачья Слобода – 8, Черная Слобода – 5, Лесное Конобеево – 2, Новочернеево – 2, Высокое – 1, Выша – 1, Печины – 1, Ольхи – 1, Польное Конобеево – 1, Сново-Здорово – 1);

- в г. Щацк – 21;

- в Чучковском районе – 15 (Аладьино – 3, Мелехово – 3, Пертово – 4 (+1), Остро–Пластиково – 3, Шеметово – 2);

- в п. Чучково – 21;

- в Ермишинском районе – 10 (Надежка – 3, Азеево – 3, Гремячий ключ – 2, Савватьма – 2);

- в п. Ермишь – 14;

- в Милославском районе – 20 (Южный – 5, Змеевка – 4, Кочуры – 3, Чернава – 3, Бугровка – 2, Зеленый – 1, Казначеевка – 1, Топилы – 1);

- в п. Милославское – 20;

- в Александро-Невском районе – 12 (Боровок – 6, Ленино – 4, Зимарово – 1, Калинино – 1);

- в Александро-Невском – 15 (+1);

- в Ухоловском районе – 5 (Покровское – 2, Ольхи – 2, Поляки – 1);

- в п. Ухолово – 8;

- в Старожиловском районе – 12 (Панинская слобода – 7, Истье – 2, Ивановское – 1, Ромоданово – 1, Рязанские сады – 1);

- в р.п. Старожилово – 19;

- в Путятинском районе – 4 (Глебово - 1, Никитино – 1, Песочня – 1, Строевское - 1);

- с. Путятино – 8;

- в Кораблинском районе – 16 (Кипчаково – 5, Ключ – 4, Бобровинки – 2, Ковалинка – 1, Моловка – 2, Пехлец — 1, Филатово – 1);

- в г. Кораблино – 9;

- Сапожковский район – 3 (Михеи – 2, Кривель – 1);

- в р.п. Сапожок – 15;

- Пителинский район – 3 (Юрьево – 2, Потапьево – 1);

- р.п. Пителино – 1;

- в Кадомском районе – 2 (Старый Кадом — 2).

- в Кадоме – 1.

*Статистика озвучена органами власти, поэтому за достоверность цифр ввиду невозможности их проверить редакция ответственности не несет.

ИСТОЧНИК KP.RU