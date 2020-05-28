В холодильнике у рязанского фитнес-тренера нашли 53 грамма наркотиков

28 Май 2020 2020-05-28T15:32:09+03:00

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Рязанские полицейские задержали 28-летнего молодого человека по подозрению в незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ. Выйти на него удалось через двух покупателей гашиша и марихуаны.

Парень был фитнес-тренером в одном из спортивных клубов, но его «увлечение» со здоровым образом образом жизни никак не сочеталось. Да и зарплата не позволяла делать новые незаконные закупки, поэтому работу предполагаемый дилер бросил. Ранее он дважды попадал под суд из-за наркотиков, но правильных выводов для себя, очевидно, не сделал.

Подозреваемого задержали рядом с домом и провели в квартире обыск. Тайником для упаковок с марихуаной «элитного» сорта служил холодильник, а точнее контейнеры с морковью и сосисками.

«Рядом хранились коробки с таблетками сильнодействующих веществ для ускорения роста мышечной массы. В одной из таких коробок также нашли вакуумную упаковку сильнодействующих психотропных веществ», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В общей сложности у молодого человека изъяли 53 грамма наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU