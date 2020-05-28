Любимов пожурил рязанцев за игнорирование масочного режима
27 мая губернатор Рязанской области Николай Любимов провел видеосовещание с главами ряда муниципальных образований региона. На нем шла речь о ситуации в экономике и социальной сфере, о мерах борьбы с распространением COVID-19, поддержки бизнеса и граждан.
- По сравнению с другими регионами сильного снижения темпов развития экономики и, соответственно, бюджетных расходов нам удалось избежать, благодаря принятию поэтапных решений по возобновлению работы предприятий базовых отраслей, - приводит слова Николая Любимова пресс-служба регионального кабмина.
Однако, по мнению главы региона, все эти усилия могут пойти прахом из-за безответственного поведения некоторых граждан, продолжающих игнорировать противоэпидемические меры.
- Мы видим, что в общественном транспорте только процентов 20 людей носят маски. Остальные как ходили без них, так и ходят. И на какие мы можем выйти параметры, если люди еще до конца не все понимают, что нужно соблюдать режим самоизоляции и эпидемиологические нормы? - задался вопросом Любимов.
Также глава региона отметил, что региональным управлением Роспотребнадзора подготовлены предложения о дальнейшем поэтапном снятии ограничений и возобновлении работы предприятий, чья деятельность была приостановлена.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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