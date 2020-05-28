В рязанской больнице имени Семашко возобновили платные услуги

28 Май 2020 2020-05-28T11:27:34+03:00

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В областной клинической больнице имени Семашко возобновилась запись в отделение платных услуг. Об этом сообщается на официальной странице медучреждения.

«Уважаемые пациенты, отделение платных услуг больницы им. Семашко возобновляет свою работу с 1 июня 2020 года. Предварительная запись по телефону 777-203 с понедельника по четверг с 8.00 до 16.30, в пятницу С 8.00 до 16.00. Приходите, будем рады вам помочь!» - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU