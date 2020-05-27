В Рязани умер 62-летний мужчина с положительным тестом на COVID-19
Опергруппа правительства Рязанской области сообщила, что 27 мая стало известно о смерти 62-летнего пациента одной из рязанских больниц. У пожилого мужчины был положительный тест на коронавирус.
При этом врачи отметили, что пациент имел сопутствующие заболевания. Несмотря на проводимое лечение и их усилия, спасти мужчину не удалось. Заявлять о том, что смерть произошла исключительно от коронавирусной инфекции рано. Окончательная причина будет установлена после проведения патологоанатомического и гистологического исследований.
Днем 27 мая стало известно, что в Рязанской области умерла пожилая женщина. И причиной ее смерти в результате экспертизы признали именно COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU