2020-05-27T22:03:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязани умер 62-летний мужчина с положительным тестом на COVID-19

Однако окончательная причина смерти будет установлена после проведения патологоанатомического и гистологического исследований
Антон ВОХЕЧ
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Окончательно причину летального исхода определит только экспертиза.Окончательно причину летального исхода определит только экспертиза.Фото: Виталий ТИМКИВ
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Опергруппа правительства Рязанской области сообщила, что 27 мая стало известно о смерти 62-летнего пациента одной из рязанских больниц. У пожилого мужчины был положительный тест на коронавирус.

При этом врачи отметили, что пациент имел сопутствующие заболевания. Несмотря на проводимое лечение и их усилия, спасти мужчину не удалось. Заявлять о том, что смерть произошла исключительно от коронавирусной инфекции рано. Окончательная причина будет установлена после проведения патологоанатомического и гистологического исследований.

Днем 27 мая стало известно, что в Рязанской области умерла пожилая женщина. И причиной ее смерти в результате экспертизы признали именно COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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