У Рязанского кремля прохожий нашел человеческие останки

27 Май 2020 2020-05-27T15:57:54+03:00

Кости конечностей и черепа лежали на склоне холма. Их отправили на исследование

Изменить размер текста: A A

У храма в честь Преображения Господня на территории Рязанского кремля обнаружили человеческие останки. Увидев на склоне холма кости конечностей и черепа, случайный прохожий сразу же обратился в полицию.

- Возвращался с работы домой. Решил пройти короткой дорогой. Спустился по холму и заметил человеческие останки, - цитирует горожанина Павла Борисова ГТРК «Ока».

Материал отправили на исследование – выводы будут делать специалисты. Пока же есть предположение, что найденные останки принадлежат похороненным здесь священнослужителям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU