У Рязанского кремля прохожий нашел человеческие останки
У храма в честь Преображения Господня на территории Рязанского кремля обнаружили человеческие останки. Увидев на склоне холма кости конечностей и черепа, случайный прохожий сразу же обратился в полицию.
- Возвращался с работы домой. Решил пройти короткой дорогой. Спустился по холму и заметил человеческие останки, - цитирует горожанина Павла Борисова ГТРК «Ока».
Материал отправили на исследование – выводы будут делать специалисты. Пока же есть предположение, что найденные останки принадлежат похороненным здесь священнослужителям.
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ИСТОЧНИК KP.RU