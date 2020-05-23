В Рязанской области выявили 88 новых случаев коронавируса, 98 – подтвердили

23 Май 2020 2020-05-23T11:28:06+03:00

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23 мая в Рязанской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 2865. За минувшие сутки Роспотребнадзор завершил повторное исследование 98 тестов, не выявив ложноположительных результатов.

По результатам первичных исследований диагноз COVID-19 поставили еще 88 людям. Таким образом, вместе с условно подтвержденными в регионе теперь известно о 2953 случаях заболевания.

Из статистики на исключают умерших и выздоровевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU