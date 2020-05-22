Сутенерша перечислила Рязанскому дому ребенка 30 тысяч рублей
В Советском районном суде рассмотрели ходатайство следователя МВД о прекращении уголовного дела в отношении рязанки, обвиняемой организации занятий проституцией.
Суд установил, что женщина была сутенершей, и свою вину в организации проституции полностью признала. Кроме того, обвиняемая помогла полиции раскрыть преступление и перевела Рязанскому дому ребенка 30 тысяч рублей.
Рассмотрев все материалы дела суд прекратил уголовное преследование и назначил сутенерше судебный штраф.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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ИСТОЧНИК KP.RU