2020-05-22T12:24:58+03:00
Общество

Сутенерша перечислила Рязанскому дому ребенка 30 тысяч рублей

Заняться благотворительностью женщину заставило уголовное дело по организации проституцией
Яков РЫКОВ
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Сутенерша перечислила Рязанскому дому ребенка 30 тысяч рублей.Сутенерша перечислила Рязанскому дому ребенка 30 тысяч рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Советском районном суде рассмотрели ходатайство следователя МВД о прекращении уголовного дела в отношении рязанки, обвиняемой организации занятий проституцией.

Суд установил, что женщина была сутенершей, и свою вину в организации проституции полностью признала. Кроме того, обвиняемая помогла полиции раскрыть преступление и перевела Рязанскому дому ребенка 30 тысяч рублей.

Рассмотрев все материалы дела суд прекратил уголовное преследование и назначил сутенерше судебный штраф.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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