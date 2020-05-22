В Рязанской области еще 94 человека заразились коронавирусом. Всего – 2767

22 Май 2020 2020-05-22T11:10:20+03:00

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22 мая в Рязанской области выявили еще 94 случая заражения коронавирусом, сообщает опергруппа. С начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 2767 человек. Еще 98 положительных тестов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 2865 человек.

«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - докладывают чиновники.

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ИСТОЧНИК KP.RU