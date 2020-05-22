2020-05-22T10:31:02+03:00
Общество

В Рязанской области прогнозируют прохладные и пасмурные выходные

Без дождей не обойдется. Ночью температура может опускаться до 0, днем подниматься до +16
Антон КОНОВАЛОВ
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Рязанский гидрометцентр опубликовал прогноз на выходные, 23-24 мая. Погода обещает быть прохладной и пасмурной. По данным meteoinfo.ru, мы продолжаем находиться в тыловой части циклона, из-за которого на Европейскую часть России распространяются воздушные массы из арктических районов.

Температура в регионе ожидается следующая: 0…+5 ночью и +10…+15 днем субботы, +1…+6 ночью и +11…+16 днем воскресенья. Таким образом, будет значительно холоднее климатической нормы, а потепление должно прийти не раньше следующей недели.

23 мая облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. 24-го числа облачно, по области небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер 5-10 м/с, в воскресенье с порывами до 15 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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