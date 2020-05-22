Рязанская прокуратура блокирует сайты, где учат изготавливать капканы

22 Май 2020 2020-05-22T09:59:20+03:00

К настоящему времени Московский районный суд рассмотрел и удовлетворил четыре заявления

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Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила 13 сайтов, где давали подробные инструкции по изготовлению петель и капканов для ловли птиц и зверей.

Так как такая охота является незаконной, прокуратура обратилась в суд с административными исками.

К настоящему времени Московский районный суд рассмотрел и удовлетворил четыре заявления.

СПРАВКА «КП»

Часть 1 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»)

Наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU