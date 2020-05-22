2020-05-22T11:44:37+03:00
Коронавирус Covid-19

На вокзалах Рязани начали работать посты контроля температуры тела

Они установлены на «Рязани-1» и «Рязани-2», скоро должны появиться на «Центральном» и «Приокском» автовокзалах
Роман КАРПОВ
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На вокзалах Рязани начали работать посты контроля температуры тела. Фото: gtrkoka.ruНа вокзалах Рязани начали работать посты контроля температуры тела. Фото: gtrkoka.ru
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На вокзалах Рязани устанавливают посты контроля температуры тела. Рамки с инфракрасными элементами уже появились в железнодорожных терминалах («Рязань-1» и «Рязань-2») и скоро должны появиться на автовокзалах «Центральный» и «Приокский».

- Здесь же имеется звуковая и световая сигнализация. Если температура нормальная, комплекс говорит – «Все нормально». Если температура повышенная, опасная уже, раздается звуковая и световая сигнализация или речевой информатор говорит: «Извините, товарищ, вы больны», - цитирует ГТРК «Ока» инженера вокзала «Рязань-1» Валентина Привалова.

По информации, которую предоставили телеканалу, комплексы способны произвести измерение за 2-3 секунды, однако человеку якобы нужно «несколько минут находиться в помещении, чтобы температура тела пришла в норму после улицы». Тех, у кого показатель не в норме, готовы осмотреть в медкомнатах вокзалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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