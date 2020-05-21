2020-05-21T20:43:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Дневную дезинфекцию улиц чиновники объяснили заботой о рязанцах

При этом сами жители Рязани с властями не согласились
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-служба администрации Рязани.Фото: пресс-служба администрации Рязани.
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Отвечая на вопрос жительницы Рязани на странице губернатора о необходимости проведения дезинфекции улиц днем с перекрытием дорог, чиновники администрации города ответили, что это делается на благо рязанцев.

- В аэрозольной дезинфекции городских территорий задействована военная специальная техника. В вечерние и ночные часы звук работающих машин будет создавать неудобства для жителей города, - сказали чиновники.

При этом в комментариях люди продолжали настаивать на своем, предлагая перенести дезинфекцию на ночь или ранее утро.

- Звук работающих машин никому не причинит неудобств больше, чем перекрытие улиц и отмена транспорта. К тому же, в дневное время, на улицах есть люди, которые вдыхают распыляемые вещества, - отметила одна из рязанок.

К слову, в администрации еще ни разу не заявляли о беспокойстве за ночной сон горожан, например, когда военная техника перегоняется из одной точки в другую. А это в Рязани по ночам случается довольно часто.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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