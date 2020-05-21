У рязанского предпринимателя изъяли «калаш» в устрашающей раскраске
У предпринимателя из Рязани нашли и изъяли автомат Калашникова. По сообщению областного УМВД, «калаш» дополнен упорами-ножками, перекрашен в песочный цвет и украшен «устрашающими символами». В частности, изображением человеческого черепа.
43-летнего мужчину задержали, возбудив уголовное дело по статье 222 УК РФ. Информацию о том, что у него незаконно хранится оружие, оперативники уголовного розыска получили во взаимодействии с сотрудникам ФСБ.
Помимо самого автомата по месту жительства предпринимателя в тайнике обнаружили 177 патронов калибра 5,45 мм военного образца. Также в распоряжении у хозяина жилища имеются два зарегистрированных карабина «Сайга» с боеприпасами.
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ИСТОЧНИК KP.RU