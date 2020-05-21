Названы лучшие рязанские новостройки по итогам федерального конкурса ТОП ЖК-2020

21 Май 2020 2020-05-21T12:24:25+03:00

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Подведены итоги самой масштабной в России премии в области жилищного строительства - ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК. Лучшим жилым комплексом Рязанской области признан ЖК «Мичурин» от застройщика ГК «Единство».

В конкурсе приняло участие 1155 проекта от 772 застройщиков из 74 регионов РФ. Из них в финал вышли 537 жилых комплексов от 438 застройщиков по 189 номинациям. От Рязанской области в конкурсе участвовало 19 ЖК от 7 застройщиков.

Решением жюри лучшим жилым комплексом-новостройкой в Рязанской области признан ЖК «Мичурин», который строит Группа Компаний «Единство». Второе место занял ЖК «МЕГА» (Рыбное) от застройщика «СК РЕКОНСТРУКЦИЯ». Третье место присуждено ЖК «Алые паруса» (Рыбное) от застройщика Группа компаний «Триумф».

Два жилых комплекса из Рязани заняли третьи места в общероссийских номинациях:

ЖК «Мичурин» (застройщик Единство) — в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка, многоэтажные дома».

ЖК «PridePark» (застройщик Строительно-промышленной компании «Зелёный сад») — в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка, среднеэтажные дома».

В специальных номинациях Конкурса по Рязанской области победителями стали:

- лучший жилой комплекс-новостройка, среднеэтажные дома — ЖК «Времена года» от СК «РЕКОНСТРУКЦИЯ» (Рыбное);

- лучший жилой комплекс-новостройка в Рязанской области, доступное жилье — ЖК «Алые паруса» от Группы компаний «Триумф» (Рыбное).

Застройщик из Рязанской области ГК «Капитал» отмечен первой премией в конкурсе по Тульской области (ЖК «СМАРТ» квартал на Сурикова).

ИСТОЧНИК KP.RU