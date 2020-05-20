20 Май 2020 2020-05-20T18:40:00+03:00

Власти города купили установку «Патчер», которая способна заменить четыре бригады дорожников

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Дороги Рязани будут ремонтировать инъекционно-струйным методом, сообщает пресс-служба городской администрации. Специально для ямочного ремонта власти закупили установку «Патчер», которая по производительности заменяет четыре бригады.

Заправленный ремонтными материалами патчер устанавливают на шасси грузового автомобиля. Установка сжатым воздухом высушивает и очищает яму или трещину на дороге, потом обрабатывает и засыпает смесью щебня и эмульсии.

Для работы с установкой достаточно двух человек – оператора патчерам и водителя.

Как только наступит стабильно теплая погода, техника выйдет на улицы Рязани для ликвидации ям и выбоин.

Патчером могут управлять два человека. Фото: администрация Рязани.

Ранее, напомним, неровности заделывали только горячим асфальтом. Поврежденный участок сначала отделяли дорожной фрезой, потом отчищали от грязи и крошек, дно обрабатывали жидкой битумной эмульсией или разогретым битумом и укладывали асфальт.

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ИСТОЧНИК KP.RU