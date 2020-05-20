2020-05-20T14:05:18+03:00
Общество

В Рязани прорабатывают несколько вариантов открытия детских садов

Чиновники пекутся за здоровье детей и следят за эпидситуацией в регионе
Яков РЫКОВ
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В Рязани прорабатывают несколько вариантов открытия детских садов.В Рязани прорабатывают несколько вариантов открытия детских садов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Рязани прорабатывают вопрос по открытию детских садов. Об этом сообщили чиновники министерства образования, отвечая на вопрос одного из рязанцев на странице губернатора.

«Детские сады не работают до особого распоряжения, конкретных дат нет, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. Понимаем, что ситуация доставляет очень много неудобств и трудностей. Но важнее всего — здоровье и жизнь наших детей. К сожалению, развитие ситуации не дает нам права, в том числе морального, открыть детские сады. Мы прорабатываем несколько вариантов, которые позволят это сделать. Ежедневно отслеживаем ситуацию и взвешиваем риски. Все наши усилия направлены на разрешение ситуации», - говорится в сообщении.

На дополнительный вопрос, почему в Московской области работают группы в детсадах для тех детей, кого не с кем оставить, чиновники ответили:

«Каждый регион принимал решение самостоятельно. В нашем решение такое».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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