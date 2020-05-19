Получил тяжелые травмы. В суд передано дело на руководителя старожиловского сельхозпредприятия

19 Май 2020 2020-05-19T17:16:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Кораблинский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении директора одного из сельскохозяйственных предприятий Старожиловского района, обвиняемого в нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Следствие установило, что 3 марта 2018 года в селе Большие Поляны Старожиловского района во время демонтажа ворот зерносклада на рабочего упала одна из створок. Мужчина получил тяжкий вред здоровью. Однако об инциденте правоохранительным органам стало известно лишь летом того же года, когда мужчина выписывался из больницы. Следователям пришлось восстанавливать по крупицам обстоятельства мартовского дня.

Было выяснено, что на месте работ ненадлежащим образом обеспечивалась техника безопасности. Руководитель сельхозпредприятия не признал вину, но следователи собрали неопровержимые доказательства.

В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU