2020-05-19T16:16:36+03:00
Недвижимость

На семи улицах Рязани 20 мая отключат электричество

В поселке Дягилево энергетики будут проводить профилактику на воздушных линиях
Яков РЫКОВ
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На семи улицах Рязани 20 мая отключат электричество.На семи улицах Рязани 20 мая отключат электричество.
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20 мая на нескольких улицах Рязани отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина отключения – работы на воздушной линии.

В среду с 09:00 до 16:30 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Центральная, д. 1, дома с 3 по 19, д. 21, дома с 23 по 45, д. 47, д. 49, д. 50, дома с 52 по 62;

- ул. Дягилевская, д. 40, д. 42, д. 44, д. 46, д. 48;

- ул. 4-й Центральный проезд, д. 3, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 11, д. 12;

- ул. 3-й Центральный проезд, д. 1, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 19, д. 20, д. 24;

- ул. 1-й Дягилевский проезд, д. 1, д. 3, д. 5, дома с 7 по 26, д. 28, д. 30;

- ул. 2-й Дягилевский проезд, д. 2, д. 4, д. 6, дома с 8 по 18, д. 20, дома с 22 по 33, д. 35;

- 3-й Дягилевский проезд, дома с 1 по 6, д. 8, д. 9, дома с 11 по 32.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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