Мэрия: Установка биотуалетов в Рязани из-за коронавируса переносится
Установка биотуалетов на улицах Рязани переносится на более поздний срок. Об этом сообщила администрация города, отвечая на вопрос рязанки Лады Лориной на странице губернатора.
«В связи с временными ограничительными мерами из-за распространения новой коронавирусной инфекции работы по установке городских биотуалетов переносятся на более поздний срок, информация о местах и сроках установки будет сообщена дополнительно», - говорится в сообщении.
На последующий вопрос рязанки, будут ли в Рязани когда-нибудь стационарные теплые туалеты с водой, мэрия пока не ответила.
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ИСТОЧНИК KP.RU