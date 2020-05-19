19 Май 2020 2020-05-19T11:10:42+03:00

В Рязани 19 мая выявили еще 91 случай заражения коронавирусом. Всего – 2485. Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние новости по коронавирусу в Рязани и области – данные опергруппы

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19 мая в Рязанской области выявили еще 91 случай заражения коронавирусом, сообщает оперативная группа.

Всего с начала пандемии в Рязани и области COVID-19 подтвердился у 2485 человек. Еще 92 положительных теста находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Таким образом, вместе с условно зараженными под наблюдением врачей находятся 2577 человек.

«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», — в очередной раз уверяют всех чиновники.

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ИСТОЧНИК KP.RU