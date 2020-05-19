Во дворе дома по улице Пушкина в Рязани рухнуло огромное дерево

19 Май 2020 2020-05-19T07:53:46+03:00

Старая береза загородила весь тротуар, упав в паре метрах от припаркованных автомобилей

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Вечером 18 мая во дворе дома №47 корпус 2 по улице Пушкина рухнуло дерево, сообщается в группе «Подслушано в Рязани».

Судя по фотографиям, выложенными в паблике, огромная береза с прогнившим корнем, росла прямо возле крыльца одного из подъездов. Упавшее дерево загородило весь тротуар, в паре метрах от припаркованных автомобилей.

В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Представители администрации Рязани отреагировали на сообщение и уточнили, где конкретно это произошло для принятия соответствующих решений.

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ИСТОЧНИК KP.RU