19 Май 2020 2020-05-19T05:56:50+03:00

Сквер на улице Октябрьской в Рязани благоустроят в 2021 году.

Протоколы решения муниципальной комиссии отправили в Москву, так как основные деньги на благоустройство поступят из федерального бюджета

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По результатам рейтингового голосования, которое прошло еще в 2019 году, сквер рядом с монументом Советско-польского братства по оружию получил множество голосов жителей в поддержку возможного благоустройства.

В связи с этим, общественная комиссия решила благоустроить сквер в рамках программы «Комфортная городская среда» в 2021 году. Соответствующие протоколы направлены в федеральный центр, так как главная часть средств программы – деньги федерального бюджета.

Что хотят сделать в сквере:

- привести в порядок дорожно-тропиночную сеть;

- освещение всей территории;

- установить новые скамейки, урны;

- усилить озеленение;

- добавить новое детское игровое оборудование.

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ИСТОЧНИК KP.RU