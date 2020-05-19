Сквер на улице Октябрьской в Рязани благоустроят в 2021 году
По результатам рейтингового голосования, которое прошло еще в 2019 году, сквер рядом с монументом Советско-польского братства по оружию получил множество голосов жителей в поддержку возможного благоустройства.
В связи с этим, общественная комиссия решила благоустроить сквер в рамках программы «Комфортная городская среда» в 2021 году. Соответствующие протоколы направлены в федеральный центр, так как главная часть средств программы – деньги федерального бюджета.
Что хотят сделать в сквере:
- привести в порядок дорожно-тропиночную сеть;
- освещение всей территории;
- установить новые скамейки, урны;
- усилить озеленение;
- добавить новое детское игровое оборудование.
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ИСТОЧНИК KP.RU