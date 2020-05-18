Коронавирус в Рязани и области, 18 мая 8.30: на наличие инфекции проверяют 2570 человек
Согласно последним данным по коронавирусу, которые поступили 18 мая к 08:30, в Рязани и области зарегистрированы 2300 случаев заболевания. На подтверждении в региональном Роспотребнадзоре находятся еще 94 положительных теста по результатам первичных исследований.
В целом на 08:30 поступила информация о 8141 (+83 в сравнении с данными на 17 мая 16:00) гражданине, прибывшем из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.
Под медицинским наблюдением находятся 2570 граждан (+83). Прошли обследование 5571 человек. Все они здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU