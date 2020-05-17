17 Май 2020 2020-05-17T16:05:35+03:00

С 18 мая на 12 дней изменится расписание рязанских электричек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменения коснуться сасовского, узуновского и московского направлений

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В расписании движения электропоездов произойдут следующие изменения:

С 18 по 29 мая

Сасовское направление:

Электропоезд (далее - Э/П) № 6044 Рязань - Сасово, отправлением в 12.45, будет отправляться в 13.00;

Э/П № 6048 Рязань - Сасово, отправлением в 19.20, будет отправляться в 19.08;

Э/П № 6021 Гавердово - Рязань, прибытием в 6.55, будет прибывать в 6.35;

Э/П № 6031 Шилово - Рязань, прибытием в 7.16, будет прибывать в 6.58;

Э/П № 6033 Ясаково - Рязань, прибытием в 12.30, будет прибывать в 12.45;

Узуновское направление:

Э/П № 6253 Рязань-1 - Узуново, отправлением м 7.19, будет отправляться в 7.03;

Э/П 6255 Рязань-1 - Узуново, отправлением в 12.13, будет отправляться в 12.57;

Э/П № 6274 Узуново - Рязань-1, прибытием в 12.52, будет прибывать в 13.02;

Московское направление:

Э/П № 6991 Рязань-1 - Москва, отправлением в 3.38, будет отправляться в 3.32;

Э/П № 6997 Рязань-1 – Москва, отправлением в 17.00, будет отправляться в 17.17;

Э/П № 6013 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 18.32, будет отправляться в 18.37;

Э/П № 6996 Москва - Рязань, прибытием в 19.04, будет прибывать в 18.58;

Э/П № 6998 Москва - Рязань-1, прибытием в 22.46, будет прибывать в 22.48.

18-22 мая и 25-29 мая

Московское направление:

Э/П № 6003 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 6.15 – отменен;

Э/П № 6014 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 9.54 – отменен;

Э/П № 6005 Рязань-1 – Дивово, отправлением в 7.03, будет отправляться в 6.51.

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ИСТОЧНИК KP.RU