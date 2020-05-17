2020-05-17T09:38:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани и области, 17 мая 08.30: под наблюдением находятся 2647 человек

В регионе к этому моменту известно о 2214 случаях заражения COVID-19
Яков РЫКОВ
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Коронавирус в Рязани и области, 17 мая 08.30: под наблюдением находятся 2647 человек.Коронавирус в Рязани и области, 17 мая 08.30: под наблюдением находятся 2647 человек.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Появились последние данные по коронавирусу в Рязани и области 17 мая 08:30. К этому моменту известно о 2214 случаях заражения. Еще 86 положительных тестов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре.

В целом на 08:30 поступила информация о 7984 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.

Под медицинским наблюдением находятся 2647 человек. Прошли обследование 5337 граждан. Все они здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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