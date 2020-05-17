17 Май 2020 2020-05-17T09:38:51+03:00

Коронавирус в Рязани и области, 17 мая 08.30: под наблюдением находятся 2647 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

В регионе к этому моменту известно о 2214 случаях заражения COVID-19

Изменить размер текста: A A

Появились последние данные по коронавирусу в Рязани и области 17 мая 08:30. К этому моменту известно о 2214 случаях заражения. Еще 86 положительных тестов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре.

В целом на 08:30 поступила информация о 7984 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.

Под медицинским наблюдением находятся 2647 человек. Прошли обследование 5337 граждан. Все они здоровы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU