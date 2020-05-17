2020-05-17T07:18:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэрия обновила статистику по зараженным коронавирусом районам Рязани

Последние новости о коронавирусе в Рязани и области на 17 мая
Яков РЫКОВ
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Мэрия обновила статистику по зараженным коронавирусом районам Рязани.Мэрия обновила статистику по зараженным коронавирусом районам Рязани.Фото: Олег ЗОЛОТО
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По последним данным опергруппы регионального правительства, в Рязанской области зарегистрированы 2300 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них – 1227 человек проживают в Рязани.

Администрация города сообщила, в каких районах Рязани по состоянию на 17 мая 07:00 больше всего зараженных человек:

- в Московском районе — 454 (+16) человек;

- в Октябрьском районе — 310 (+17) человек;

- в Железнодорожном районе — 269 (+17) человек;

- в Советском районе — 194 (+10) человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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