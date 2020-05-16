Около 400 нарушений: полиция выложила видео массовых рейдов в Рязани
За минувшие сутки сотрудники ГИБД пресекли около 400 нарушений Правил дорожного движения на дорогах Рязани, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В их числе:
- шесть нарушений за управление автомобилями в пьяном виде;
- два водителя управляли автомобилем в состоянии опьянения повторно.
Кроме того, полицейские пресекли 24 нарушения со стороны пешеходов, 17 нарушений, допущенных водителями мотоциклов и 83 нарушения, связанных с управлением автомобилями с «тонированными» стеклами.
Все рейды полицейские снимали на видео.
Рейды ГИБДД по ночной Рязани.
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ИСТОЧНИК KP.RU