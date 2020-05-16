2020-05-16T20:42:30+03:00
Общество

Около 400 нарушений: полиция выложила видео массовых рейдов в Рязани

Больше всего нарушений связано с тонировкой окон автомобилей. Люди срывали пленку перед сотрудниками ДПС
Яков РЫКОВ
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Около 400 нарушений: полиция выложила видео массовых рейдов в Рязани.Около 400 нарушений: полиция выложила видео массовых рейдов в Рязани.
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За минувшие сутки сотрудники ГИБД пресекли около 400 нарушений Правил дорожного движения на дорогах Рязани, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В их числе:

- шесть нарушений за управление автомобилями в пьяном виде;

- два водителя управляли автомобилем в состоянии опьянения повторно.

Кроме того, полицейские пресекли 24 нарушения со стороны пешеходов, 17 нарушений, допущенных водителями мотоциклов и 83 нарушения, связанных с управлением автомобилями с «тонированными» стеклами.

Все рейды полицейские снимали на видео.

Рейды ГИБДД по ночной Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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