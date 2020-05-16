16 Май 2020 2020-05-16T20:42:30+03:00

Около 400 нарушений: полиция выложила видео массовых рейдов в Рязани.

Больше всего нарушений связано с тонировкой окон автомобилей. Люди срывали пленку перед сотрудниками ДПС

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За минувшие сутки сотрудники ГИБД пресекли около 400 нарушений Правил дорожного движения на дорогах Рязани, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В их числе:

- шесть нарушений за управление автомобилями в пьяном виде;

- два водителя управляли автомобилем в состоянии опьянения повторно.

Кроме того, полицейские пресекли 24 нарушения со стороны пешеходов, 17 нарушений, допущенных водителями мотоциклов и 83 нарушения, связанных с управлением автомобилями с «тонированными» стеклами.

Все рейды полицейские снимали на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/779524" frameborder="0"></iframe> Рейды ГИБДД по ночной Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU