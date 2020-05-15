Пыльные бури уничтожили в Рязанской области посевы на миллионы рублей

15 Май 2020 2020-05-15T08:12:08+03:00

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За последние недели в Рязанской области пыльные бури с порывами ветра до 25 метров в секунду наблюдались уже как минимум трижды: 22 апреля, 1 мая и последняя из них произошла 12 мая. Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства.

В Александро-Невском районе пыльные бури уничтожили часть посевов сахарной свеклы и рапса.

В настоящее время масштабы бедствия уточняются. На данный момент гибель посевов официально зафиксировали в ООО «Надежда», ООО «Мир», АО «имени генерала Скобелева». Общая площадь – около 1,5 тысяч гектаров.

Специалисты оценивают убытки, но уже известно, что в каждом из пострадавших предприятий они исчисляются миллионами рублей. Агрономы и метеорологи оценивают необходимость объявления чрезвычайной ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU