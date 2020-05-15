2020-05-15T00:38:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Главврач ОКБ ответил на претензии рязанки о бездействие сотрудников больницы

Дмитрий Хубезов сообщил, что по изложенной в видеообращении информации, проводится внутренняя проверка
Константин МОГИЛИН
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Главврач ОКБ ответил на претензии рязанки о бездействие сотрудников больницы. Фото: личная страница Дмитрия Хубезова в "ВК".Главврач ОКБ ответил на претензии рязанки о бездействие сотрудников больницы. Фото: личная страница Дмитрия Хубезова в "ВК".
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13 мая жительница Скопина рассказала в видеообращении в Instagram о том, что в ОКБ за ее 62-летней матерью, перенесшей операцию по ампутации ноги в связи с осложнением сахарного диабета, да еще и заболевшей коронавирусом, в больнице не оказывают необходимый уход.

Также девушка заявила, что сотрудники ОКБ предложили ей самой ухаживать за больной матерью самостоятельно.

Спустя сутки главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов ответил на обвинения девушки на своей странице во «ВКонтакте». Там он сообщил, что данная информация не соответствует действительности.

«В «красной зоне» за пациентом ухаживает только медицинский персонал. Если говорить о фактах, изложенных дочерью в видеообращении, то по ним мы провели проверку», - написал Хубезов.

Так же главврач сообщил, что связался с женщиной, и больше «претензий к больнице она не имеет».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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