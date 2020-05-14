14 Май 2020 2020-05-14T22:06:16+03:00

В Рязани школьникам-льготникам выдадут питание за оставшиеся дни мая.

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14 мая в мэрии прошло видеосовещание во время которого заместитель главы администрации Надежда Штевнина обсудила с руководителями структурных подразделений вопросы социальной поддержки рязанцев.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Замлавы администрации Дмитрий Донсков доложил, что в Рязани продолжается выдача продуктов питания для школьников, которым положены бесплатные обеды.

- 18-19 мая планируется передать продукты для детей за оставшиеся 11 учебных дней мая, так как 21 числа дистанционное обучение завершается у школьников с 1 по 8 классы. Старшеклассникам выдача продуктовых наборов продолжится до 5 июня, - приводит слова Донского пресс-служба горадминистрации.

Также замглавы сообщил, что продукты питания выдаются горожанам, получавшим до пандемии благотворительное питание.

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ИСТОЧНИК KP.RU