В мэрии Рязани рассказали, когда запустятся все маршрутки

14 Май 2020 2020-05-14T19:02:39+03:00

Маршрутка №41 заработает в Рязани с пятницы 15 мая.

Маршрутки №№ 41, 70, 82 и 95 выйдут на линию 15 мая

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В связи с окончанием режима «рванного» графика и увеличения пассажиропотока на улицы Рязани постепенно стали выходить маршрутные такси.

По информации властей, с 13 мая на линию вышли следующие маршрутки: №№33, 33а, 46, 47, 47б, 49, 53, 58, 58а, 66, 66б, 68, 68а, 71, 71б, 75, 85а, 85б, 88, 96, 98, 98а.

С 14 мая вышли также возобновлены перевозки по маршруту №42.

Многие рязанцы жалуются и задаются вопросом, когда появится маршрутка №41. Так вот, как сообщили в администрации Рязани, маршрутка №41, а также автобусы маршрутов №№57а, 70, 82 и 95 перевозчики выйдут на линии 15 мая.

Что касается автобусов №11, то они начали работать по расписанию будних дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU