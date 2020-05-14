2020-05-14T15:16:37+03:00
Происшествия

В Рязани перевернулся ехавший на красный Mitsubishi

Внедорожник оказался на крыше после столкновения с Toyota. В ГИБДД рассказали о последствиях
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Внедорожник оказался на крыше после столкновения с Toyota. Фото: соцсетиВнедорожник оказался на крыше после столкновения с Toyota. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

14 мая на улице Гагарина в Рязани горожане сфотографировали перевернувшийся Mitsubishi Pajero Sport. Рядом стоял автомобиль Toyota Corolla с разбитой передней частью кузова. Что привело к таким последствиям, рассказали в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, примерно в 11.30 56-летний рязанец за рулем внедорожника выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Произошло столкновение, в результате которого пострадал он сам, его 56-летняя пассажирка, а также водитель Toyota – мужчина 53 лет.

- По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются, - добавили в пресс-службе УГИБДД УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врачи рязанской БСМП показали, как нужно правильно надевать защитный комбинезон
В Рязани перевернулся ехавший на красный Mitsubishi
На улицы Рязани вернулись более двух десятков маршрутов
Рязанская компания возобновила экспортные поставки в Китай
Проститься с бывшим рязанским губернатором Олегом Ковалевым пришли 200 человек
Губернатор Николай Любимов спрогнозировал еще два всплеска COVID-19 в Рязанской области
Задержан убийца рязанца, который с прошлой осени считался безвести пропавшим
В Рязанской области новая возрастная группа вышла в лидеры по количеству заболевших COVID-19
Дмитрий Медведев: За каждым проблемным вопросом стоит конкретный человек
Успейте купить квартиры в «Мармакс» по специальным ценам
Коронавирус в Рязани: 14 мая выявили еще 89 зараженных коронавирусом. Всего – 2028 человек
Ярополк и Тея: какие имена выбирали рязанцы детям в апреле