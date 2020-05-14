В Рязани перевернулся ехавший на красный Mitsubishi

14 Май 2020 2020-05-14T15:16:37+03:00

Внедорожник оказался на крыше после столкновения с Toyota. Фото: соцсети

Внедорожник оказался на крыше после столкновения с Toyota. В ГИБДД рассказали о последствиях

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14 мая на улице Гагарина в Рязани горожане сфотографировали перевернувшийся Mitsubishi Pajero Sport. Рядом стоял автомобиль Toyota Corolla с разбитой передней частью кузова. Что привело к таким последствиям, рассказали в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, примерно в 11.30 56-летний рязанец за рулем внедорожника выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Произошло столкновение, в результате которого пострадал он сам, его 56-летняя пассажирка, а также водитель Toyota – мужчина 53 лет.

- По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются, - добавили в пресс-службе УГИБДД УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU