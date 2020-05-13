Рязанские суды вернулись к обычному графику работы

13 Май 2020 2020-05-13T21:55:25+03:00

Всем посетителям необходимо использовать маски и соблюдать дистанцию в полтора метра

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С 12 мая суды Рязани возобновили работу в обычном режиме. Соответствующие объявления опубликованы на сайтах райсудов.

В частности, Железнодорожный районный суд начал рассматривать уголовные дела и материалы всех категорий, а также гражданские, административные дела и дела об административных правонарушениях.

Однако, людям, находящимся в здании суда, необходимо соблюдать правила социального дистанцирования, пользоваться масками, респираторами и другими изделиями.

«Если данное требование выполняться не будет, допуск в здание суда ограничат», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU