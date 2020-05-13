Рязанские суды вернулись к обычному графику работы
С 12 мая суды Рязани возобновили работу в обычном режиме. Соответствующие объявления опубликованы на сайтах райсудов.
В частности, Железнодорожный районный суд начал рассматривать уголовные дела и материалы всех категорий, а также гражданские, административные дела и дела об административных правонарушениях.
Однако, людям, находящимся в здании суда, необходимо соблюдать правила социального дистанцирования, пользоваться масками, респираторами и другими изделиями.
«Если данное требование выполняться не будет, допуск в здание суда ограничат», - говорится в сообщении.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU