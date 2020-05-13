На улице Крупской в Рязани сбили женщину
Она переходила дорогу напротив городской больницы №10
На улице Крупской в Рязани сбили женщину. Фото: УМВД по Рязанской области.
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12 мая на улице Крупской в Рязани женщина попала под колеса Renault Logan. По предварительной информации, она переходила дорогу вне пешеходного перехода – напротив остановки «Городская больница №10».
В пресс-службе областного УМВД уточнили, что инцидент произошел в 21.30. За рулем автомобиля был 36-летний горожанин.
54-летнюю пострадавшую доставляли в медицинское учреждение. О характере ее травм не сообщается.
Всего за сутки в Рязанской области случилось 5 ДТП, в результате которых пострадали 7 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU