13 Май 2020 2020-05-13T10:26:08+03:00

На улице Крупской в Рязани сбили женщину. Фото: УМВД по Рязанской области.

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12 мая на улице Крупской в Рязани женщина попала под колеса Renault Logan. По предварительной информации, она переходила дорогу вне пешеходного перехода – напротив остановки «Городская больница №10».

В пресс-службе областного УМВД уточнили, что инцидент произошел в 21.30. За рулем автомобиля был 36-летний горожанин.

54-летнюю пострадавшую доставляли в медицинское учреждение. О характере ее травм не сообщается.

Всего за сутки в Рязанской области случилось 5 ДТП, в результате которых пострадали 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU