Коронавирус в Рязани, 8.30 13 мая: на наличие инфекции проверяют 2542 человека

13 Май 2020 2020-05-13T09:35:12+03:00

Изменить размер текста: A A

По состоянию на 8.30 13 мая в Рязанской области выявили 1842 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Еще 97 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Роспортебнадзора. В этой части утренняя сводка не отличается от данных, поступивших вечером 12 мая.

Изменилось лишь число людей, которые находятся под медицинским наблюдением наряду с вышеупомянутыми пациентами – их стало 2542. Это те, кто сел на домашний карантин после дальних поездок или после контакта с инфицированными (людьми с подозрением на COVID-19).

Напомним, 294 человека на момент публикации выздоровели, семеро, по официальной статистике, умерли от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU