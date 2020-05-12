2020-05-12T16:01:55+03:00
Общество

Глава рязанского Следственного комитета ответит на вопросы граждан во «ВКонтакте»

Генерал-майор Владимир Никешкин проведет онлайн-прием, который могут посетить все желающие
Александр РАДЫГИН
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Глава рязанского Следственного комитет ответит на вопросы граждан во «ВКонтакте». Фото: СУ СК России по Рязанской области.Глава рязанского Следственного комитет ответит на вопросы граждан во «ВКонтакте». Фото: СУ СК России по Рязанской области.
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13 мая руководитель СУ СК России по Рязанской области генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин проведет в социальной сети «ВКонтакте» онлайн-прием граждан. С вопросами к главе ведомства могут обратиться все желающие.

Чтобы задать вопрос генералу, нужно оставить свое обращение заранее, либо непосредственно в день онлайн в комментариях к посту с анонсом личного приема, либо через сообщения на странице следственного управления во «ВКонтакте».

«Все рязанцы получат ответы на вопросы непосредственно во время онлайн-приема, а ответы на обращения, которые требуют дополнительной проверки, после тщательной проверки всех изложенных в них доводов», - заверили в Следственном комитете.

Продлится онлайн с 10:00 до 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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