12 Май 2020 2020-05-12T09:42:07+03:00

Коронавирус в Рязани и области, ситуация на 12 мая 8.30: под наблюдением 2430 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще 98 положительных тестов находятся на подтверждении у регионального Роспотребнадзора

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По информации оперативной группы, на 12 мая 8.30 в Рязани и области зарегистрировано 1744 случая заболевания коронавирусной инфекцией. На подтверждении регионального Роспотребнадзора находятся еще 98 положительных тестов.

В целом на 12 мая поступила информация о 7196 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, контактировавших с больными и подозрительными на заболевание. Под наблюдением медиков находятся 2430 рязанцев. Прошли обследование 4776 человек. Все они здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU