2020-05-11T13:10:40+03:00
Общество

На площади Новаторов в Рязани приостанавливает работу супермаркет крупной торговой сети

Всех сотрудников руководство распускает в отпуск до 5 июня. Выяснили подробности
Дмитрий КОРНЕВ
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Супермаркет "Пятерочка" на площади Новаторов, 3Супермаркет "Пятерочка" на площади Новаторов, 3Фото: Дмитрий КОРНЕВ
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Слухи о закрытии популярной у жителей Московского района торговой точки появились еще в начале апреля. Однако решение о дате приостановки работы супермаркета для проведения планового ремонта было принято в мае, после того, как прошли праздники – Пасха, Первомай и День Победы.

Пустеющие прилавки несколько дней вызывают недоумение у покупателей. «Что случилось, что происходит?» - эти вопросы адресуются продавцам и охране. Те в ответ дают информацию о том, что супермаркет закрывается на плановый ремонт.

Действительно, рядом со зданием, в котором расположена «Пятерочка», - разгружены строительные и отделочные материалы, по всему видно, что они активно используются. По словам сотрудника охраны супермаркета, практически окончены ремонтные работы в подсобных помещениях, а теперь наступило время для обновления торгового зала.

- Товары, которые находятся в нашем супермаркете, уже несколько дней развозим в соседние магазины нашей торговой сети, - рассказала сотрудница «Пятерочки» Ирина. А ее коллега добавила, что во время ремонта коллектив супермаркета будет находиться в отпуске до 5 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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