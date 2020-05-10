На карте коронавируса в Рязанской области появилось еще девять точек

10 Май 2020 2020-05-10T14:23:43+03:00

Публикуем актуальные на 10 мая данные о географии распространения COVID-19 по региону

Изменить размер текста: A A

По последним данным на 10 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус в Рязани и области зарегистрированы 1648 человек. Опергруппа сообщила о ситуации с инфицированными в районах области.

В регионе появились еще в девять населенных пунктов, где выявлены случаи COVID-19. К списку добавились Ленино (Александро-Невский район), Ахматово и Гусь-Железный (Касимовский район), Затворное и Чулково (Скопинский район), Давыдово, Озерки, Уткино и Щурово (Клепиковский район).

С полной статистикой можно ознакомиться перейдя по ссылке*.

*Обращаем ваше внимание, что в информации, опубликованной опергруппой о количественных показателях, обнаружены неточности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU