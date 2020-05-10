На карте коронавируса в Рязанской области появилось еще девять точек
По последним данным на 10 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус в Рязани и области зарегистрированы 1648 человек. Опергруппа сообщила о ситуации с инфицированными в районах области.
В регионе появились еще в девять населенных пунктов, где выявлены случаи COVID-19. К списку добавились Ленино (Александро-Невский район), Ахматово и Гусь-Железный (Касимовский район), Затворное и Чулково (Скопинский район), Давыдово, Озерки, Уткино и Щурово (Клепиковский район).
С полной статистикой можно ознакомиться перейдя по ссылке*.
*Обращаем ваше внимание, что в информации, опубликованной опергруппой о количественных показателях, обнаружены неточности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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