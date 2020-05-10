Коронавирус в Рязани выявили еще у 88 человек. На подтверждении 96 тестов
По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 10 мая в регионе выявлено еще 88 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Таким образом, с начала пандемии заболевание COVID-19 подтвердилось у 1648 жителей рязанского региона. Еще 96 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 1744 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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