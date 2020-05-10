Рязанские гаишники изобразили цифру «75» из патрульных машин

10 Май 2020 2020-05-10T12:55:46+03:00

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На кануне Дня победы Великой отечественной войне рязанские сотрудники ГИБДД выстроили цифру «75» из патрульных машин. Акция прошла в ночь на 8 мая около Вечного огня на площади Победы. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

- Таким образом автоинспекторы отдали дань памяти и выразили благодарность поколению, отстоявшему свободу и независимость нашей Родины, - сообщили в полиции.

При этом Рязань стала не единственным городом в котором прошли подобные акции. Так, например, в столице она состоялась в Парке Победы на Поклонной горе. Там также выстроили патрульные автомобили в виде цифры «75», а затем включили фары и проблесковые маяки, зажгли в руках фонарики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/778329" frameborder="0"></iframe> Машины ДПС в виде цифры 75 в День Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU