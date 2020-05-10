2020-05-10T12:55:46+03:00
75 лет Великой Победы

Рязанские гаишники изобразили цифру «75» из патрульных машин

Так полицейские почтили память людей, погибших в годы Великой Отечественной войны
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-служба регионального УМВД.Фото: пресс-служба регионального УМВД.
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На кануне Дня победы Великой отечественной войне рязанские сотрудники ГИБДД выстроили цифру «75» из патрульных машин. Акция прошла в ночь на 8 мая около Вечного огня на площади Победы. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

- Таким образом автоинспекторы отдали дань памяти и выразили благодарность поколению, отстоявшему свободу и независимость нашей Родины, - сообщили в полиции.

При этом Рязань стала не единственным городом в котором прошли подобные акции. Так, например, в столице она состоялась в Парке Победы на Поклонной горе. Там также выстроили патрульные автомобили в виде цифры «75», а затем включили фары и проблесковые маяки, зажгли в руках фонарики.

Машины ДПС в виде цифры 75 в День Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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