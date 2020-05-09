В честь 75-летия Победы к мемориалам Рязани возложили цветы

9 Май 2020 2020-05-09T14:59:14+03:00

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Из-за пандемии коронавируса церемония возложения цветов проходила в особом режиме, чтобы не допустить массового скопления людей. Все участники, среди которых губернатор Николай Любимов, представители регионального Правительства и администрации Рязани, депутаты областной и городской Думы, офицеры и курсанты, члены общественных организаций и политических партий, соблюдали безопасную дистанцию и масочный режим.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская возложила цветы и поставила свечи памяти к монументу Победы, к Скорбященскому мемориальному комплексу и к памятнику в честь советско-польского братства по оружию.

- Мы празднуем юбилей Победы в режиме самоизоляции, но очень важно в этот священный для всей страны день почтить память наших дедов и прадедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, тружеников тыла, которые обеспечивали передовую всем необходимым. Это дань уважения нашим предкам, преклонение перед их великим подвигом, - отметила глава Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU