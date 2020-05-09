2020-05-09T12:19:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: количество зараженных детей увеличилось до 173

При этом больше всего заболевших COVID-19 в возрасте 18 до 45 лет
Антон ВОХЕЧ
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Уже 173 юных рязанца заболели коронавирусом.Уже 173 юных рязанца заболели коронавирусом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным опергруппы регионального правительства, на 11.30 9 мая в регионе выявлено 1560 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 88 положительных тестов - на подтверждении. Больше всего заболевших рязанцев находятся в возрастном диапазоне от 18 до 45 лет – 609 человек. При этом число детей, заразившихся коронавирусом достигло 173.

По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:

- от 18 до 45 лет – 609 человек;

- от 46 до 64 лет – 552 человека;

- от 65 до 80 лет – 185 человек;

- старше 80 лет – 41 человек;

- дети – 173 человека (8 месяцев; двое по 9 месяцев; пятнадцать по 1 году; восьмеро по 2; пятеро по 3; семеро по 4; девятеро по 5; семеро по 6; шестеро по 7; семнадцать по 8 лет; двенадцать по 9 лет; восьмеро по 10; четырнадцать по 11 лет; тринадцать по 12 лет; восьмеро по 13; двенадцать по 14 лет; десятеро по 15; шестеро по 16; тринадцать по 17 лет).

С условно подтвержденным диагнозом COVID-19 картина иная. Превалирует число больных среднего возраста, от 46 до 64 лет – 42 человека. При этом от 18 до 45 лет – 26 человек; от 65 до 80 лет – 11 человек; дети – 6 человек (3 недели; 1 месяц; 3 года; 5; 11; 14 лет); старше 80 лет – 3 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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