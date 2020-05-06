2020-05-06T18:51:12+03:00
Общество

На свалке в Рязани обнаружили копии паспортов и водительских удостоверений

По предварительным данным, копии документов оставила одна из страховых компаний
Яков РЫКОВ
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На свалке в Рязани обнаружили копии паспортов и водительских удостоверений. Фото: ГТРК "Ока".На свалке в Рязани обнаружили копии паспортов и водительских удостоверений. Фото: ГТРК "Ока".
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В Рязани на свалке на улице Березовой обнаружили копии личных документов клиентов страховой компании, сообщает ГТРК «Ока». Кипу бумаг, судя по логотипам, могла оставить одна из страховых компаний. Видимо, таким образом она решила избавиться не только от использованных отчетных бланков, но и от копий личных документов своих клиентов.

В груде бумаг: рукописные заявления, страховые полисы, квитанции об оплате, копии водительских удостоверений с фотографиями людей, паспортов с номерами и адресом прописки.

Свалка, по словам жителей, образовалась неделю назад. Документы свежие - 2019 года, хотя по закону они должны храниться не менее 3 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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