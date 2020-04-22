Рязанский подросток серьезно пострадал, катаясь на карусели

22 Апр 2020 2020-04-22T10:42:07+03:00

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В городе Сасово (Рязанская область) подросток серьезно пострадал, катаясь на обычной карусели во дворе. Нога попала в неподвижную часть механизма, тогда как карусель продолжала крутиться. Результат – перелом левого бедра со смещением и перелом голени.

- На контрольных снимках состояние костных фрагментов было неудовлетворительным, ребенку срочно требовалась операция, - цитирует минздрав травматолога-ортопеда Ксению Сахарову из ОДКБ им. Дмитриевой. - Ребенок перенес массивную кровопотерю, у него был выраженный болевой синдром.

Врачи вернули смещенные фрагменты на место и скрепили их спицами. Операция прошла успешно, однако юному пациенту потребуется долгая реабилитация и второй вмешательство – для удаления металлических конструкций.

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Главврач ОДКБ Инна Лебедева:

«Перелом бедра - это довольная серьезная травма. Чаще всего она встречается у детей, которые попали в ДТП или упали с велосипеда. Ее опасность состоит в том, что в этой зоне расположен сосудистый пучок и травма может быть опасна не только для здоровья, но и для жизни».

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ИСТОЧНИК KP.RU