2020-04-22T10:42:07+03:00
Происшествия

Рязанский подросток серьезно пострадал, катаясь на карусели

Перелом бедра - реальная угроза жизни. К счастью, врачи с этой травмой справились
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В городе Сасово (Рязанская область) подросток серьезно пострадал, катаясь на обычной карусели во дворе. Нога попала в неподвижную часть механизма, тогда как карусель продолжала крутиться. Результат – перелом левого бедра со смещением и перелом голени.

- На контрольных снимках состояние костных фрагментов было неудовлетворительным, ребенку срочно требовалась операция, - цитирует минздрав травматолога-ортопеда Ксению Сахарову из ОДКБ им. Дмитриевой. - Ребенок перенес массивную кровопотерю, у него был выраженный болевой синдром.

Врачи вернули смещенные фрагменты на место и скрепили их спицами. Операция прошла успешно, однако юному пациенту потребуется долгая реабилитация и второй вмешательство – для удаления металлических конструкций.

СКАЗАНО

Главврач ОДКБ Инна Лебедева:

«Перелом бедра - это довольная серьезная травма. Чаще всего она встречается у детей, которые попали в ДТП или упали с велосипеда. Ее опасность состоит в том, что в этой зоне расположен сосудистый пучок и травма может быть опасна не только для здоровья, но и для жизни».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заболевшие коронавирусом в Рязанской области: 65 – пожилые, 44 – дети
«Ростелеком» запускает акцию «Домашний офис» для поддержки малого и среднего бизнеса
Из-за мощного ветра рязанские энергетики перешли в режим повышенной готовности
В РГУ имени С.А. Есенина пройдет цифровая ярмарка вакансий
На Михайловском шоссе в Рязани ограничили движение из-за прорыва водопровода
Рязанские волонтеры-медики помогают жителям областного центра и пригорода
У двух сотрудниц РНПК подтвердился коронавирус
Коронавирус в Рязани: количество зараженных увеличилось до 392 человек
Карантин не помеха: фронтмен группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов проведет онлайн-концерт при поддержке Wink
Рязанский подросток серьезно пострадал, катаясь на карусели
Рязанские власти объяснили закупку бизнес-седана в разгар пандемии
Коронавирус в Рязани, ситуация на 22 апреля 08.30: под наблюдением более 1245 человек
Коронавирус в Рязани: в Московском районе произошел резкий прирост зараженных
Стали известны результаты вскрытия двух умерших с подозрением на COVID-19
Коронавирус в Рязанской области: в регион прибыли 36 958 человек
Коронавирус в Рязани: в кожвендиспансере начали принимать тесты на COVID-19