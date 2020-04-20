Рязанская область по демографии оказалась в числе «вымирающих»

20 Апр 2020 2020-04-20T09:24:01+03:00

За три года естественная убыль составила почти 21 тыс. человек, а это как целый Ряжск

Изменить размер текста: A A

Рязанская область оказалась в числе «вымирающих» в демографическом рейтинге за 2017-2019 годы. Составило этот рейтинг РИА «Новости», опираясь на данные Росстата. За три года население Рязанской области (1,1 млн человек) сократилось на 1,6%.

Кому-то такая динамика может показаться незначительной, но, например, естественная убыль (превышение умерших над родившимися) составила 20,7 тыс. человек. Только у трети регионов дела обстоят хуже. Представьте, что за то же время полностью опустел небольшой город – такой как Ряжск, где проживает примерно столько же. Стало бы это заметным событием?

Положительным оказался лишь показатель миграции (+2,8 тыс. человек, 22 место по России). Общее же положение Рязанской области в рейтинге – 53 место из 85.

ИСТОЧНИК KP.RU