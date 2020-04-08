Коронавирус в Рязани: как купить и продать квартиру во время режима самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T11:29:34+03:00

Купля-продажа городских квартир – это сделки продавцов и покупателей, оформить их сейчас непросто, но можно

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Для желающих купить или продать квартиру в Рязани во время коронавируса и режима самоизоляции, переговоры с глазу на глаз сократились до минимума. Стало проблемой получить необходимые для оформления сделки купли-продажи документы и подать их в регистрирующие органы. Как рязанцам во время коронавирусной ситуации сегодня купить или продать квартиру в Рязани?

По информации «Комсомолки», дистанционно работают с документами клиентов Росреестр и БТИ, надо связаться с ними по телефону для получения нужной информации. А в МФЦ (в центры «Мои документы») можно попасть по предварительной телефонной записи. Кроме того, в центре предлагают попробовать попасть по предварительной записи на сайте или по телефону. Пока это сделать сложно.

То же самое – прием у нотариусов. Им нужно дозвониться и договариваться о встрече, не забывая о том, что во время переговоров обязательно потребуется защитная маска. Дистанционно работают и ведущие рязанские агентства недвижимости, они по-прежнему оказывают помощь всем желающим.

— Количество обращений к нам осталось на прежнем уровне, — сообщил директор ООО «Квартиры Рязани» в партнерстве с ООО «УК «Центральное агентство недвижимости» Андрей Буянов. — Изменилась лишь форма обращений клиентов. Сейчас помощь им оказывается по телефону Call-центра, включая консультации наших агентов, юристов и ипотечных брокеров. Прием заявок на ипотеку организован дистанционно, а показы квартир проводятся через 3D-туры. Подписываются в удаленном формате и договора на обслуживание.

По словам рязанского риелтора Надежды Кочетковой, сейчас необходимо использовать современные дистанционные технологии и отложить визиты в квартиры.

— Там находятся не только взрослые хозяева, но и их дети, пожилые родители, контакты с которыми должны быть сведены до минимума, — говорит риелтор.

«КП-Рязань» в ближайшее время подробно расскажет о ситуации на рынке недвижимости Рязани, в том числе, о ценах на квартиры, их аренду.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Телефоны, по которым можно задать вопросы о купле-продаже жилья:

- Управление Росреестра по Рязанской области: 8 800 100-34-34, +7 (4912) 55-14-55

- АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»: +7 (4912) 25-85-97 доб. 131 и 12

- ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» (центры «Мои документы»): +7 (4912) 55-50-55

- ООО «УК «Центральное агентство недвижимости»: +7 (4912) 961-961

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ИСТОЧНИК KP.RU