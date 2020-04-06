Пострадавшего в ДТП на Московском шоссе мотоциклиста накажут

6 Апр 2020 2020-04-06T12:32:03+03:00

4 апреля молодой человек на Suzuki без водительских прав врезался в попутный автомобиль

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4 апреля на Московском шоссе в Рязани мотоциклист пострадал, врезавшись в Hyundai Solaris. ДТП случилось в 22.45 вблизи дома 33в. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, 24-летний горожанин, «оседлавший» Suzuki, не имел водительских прав.

По предварительной информации, молодой человек ехал слишком быстро и не выдержал безопасную дистанцию до легковушки. Он выжил и попал в больницу, но теперь должен будет заплатить крупный штраф: от 5 до 15 тысяч рублей.

Всего с пятницы по воскресенье на дорогах региона в 2 ДТП травмы получили 2 человек. Автоинспекторы поймали 31 человека, которые сели за руль пьяными.

ИСТОЧНИК KP.RU